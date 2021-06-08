Нойер установил рекорд вратарей сборной Германии

7 июня состоялся товарищеский матч сборных Германии и Латвии. На поле в стартовом составе немецкой сборной вышел голкипер Мануэль Нойер. Для вратаря «Баварии» это 100-й матч за национальную команду, сообщает Opta.

Таким образом, Нойер стал первым немецким голкипером, которому покорилась отметка в 100 матчей за сборную. Перед игрой партнеры устроили ему "коридор почета", выстроившись на выходе из подтрибунных помещений.

Примечательно, что лишь 12 футболистов провели за сборную Германии больше матчей, чем Нойер. На первом месте в этом списке легендарный Лотар Маттеус, у которого 150 матчей в составе Бундестим.

Ранее Нойер заявлял, что не планирует завершать международную карьеру в ближайшем будущем.