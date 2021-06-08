Немецкий клуб заявил, что у его футболиста сфальсифицированы личные документы

Полузащитник немецкого "Штутгарта" "Силас Вамангитука" (представитель ДР Конго) рассказал, что его бывший агент изменил его имя и возраст в личных документах. Футболист сообщил представителям своего клуба о том, что стал жертвой манипуляций со стороны бывшего агента.

Вместе со "Штутгартом" и своим нынешним агентом хавбек работал над этой ситуацией. Несколько дней назад Силас получил официальные документы из ДР Конго. Теперь у него есть настоящий паспорт с правильными данными.

Конголезский форвард самом деле оказался старше на год: ему 22 года, а не 21. Настоящее имя футболиста - Силла Катомпа Мвумпа. Несколько лет назад агент Мвумпы позволил футболисту жить с ним в Париже и, по словам солью, заменив его имя и дату рождения, поэтому получил возможность манипулировать им.

Бывший агент игрока оказывал на него давление и говорил футболисту, что тот никогда не будет играть в Европе, если история с изменением имени и даты рождения станет публичной.

В течение последних нескольких лет я жил в постоянном страхе, очень боялся за свою семью в ДР Конго. Рассказывать эту историю было трудно, и я никогда не сделал бы этого без поддержки со стороны "Штутгарта" и партнеров. Я бы не пошел на это, если бы этот клуб не стал для меня вторым домом, где я чувствую себя в безопасности.

В "Штутгарте" считают, что агент хотел, чтобы молодой футболист разорвал связи со своим бывшим клубом в ДР Конго и зависел только от него.

"Штутгарт" контактирует с Немецкой футбольной лигой и Немецким футбольным союзом по этому поводу и не боится каких-либо последствий для игрока. В клубе, который выступает в Бундеслиге, ожидают, что Силла получит новую лицензию, где будут указаны его настоящие данные.

Форвард перешел в "Штутгарт" в 2019 году из клуба "Париж" и забил 13 голов в прошлом сезоне, стал одним из лучших бомбардиров команды.