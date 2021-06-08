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Снял это? Боруссия Д похвасталась крутым ударом Холанда на дождливой тренировке
Faisal HQ
Национальная сборная Норвегии "пролетела" мимо Евро-2020, а потому ее звездный нападающий Эрлинг Холанд сейчас тренируется со своим клубом - немецкой "Боруссией" из города Дортмунд.
Работать приходится не зависимо от того, какая погода на улице. Рядом с партнерами Эрлинг отрабатывает свои удары. Один из них успели снять на камеру. Как видим, норвежец этому очень обрадовался.
Bend it like Erling ???? pic.twitter.com/CyiuNEW1WR— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 8, 2021
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