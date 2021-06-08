Скандалом между РБ Лейпциг и Лидсом завершилась история с арендой молодого форварда

Французский нападающий Жан-Кевин Огюстен не сумел закрепиться в своем клубе, немецком "РБ Лейпциг", поэтому ушел в аренду - сначала в "Монако", а потом - в английский "Лидс". Именно последняя аренда стала причиной конфликта между клубами.

Там с 27 января по 30 июня 2020 нападающий сыграл лишь 3 матча. Однако в контракте было записано, что Лидс обязуется выкупить нападающего за 21 млн евро в случае повышения из Чемпионшипа в главный чемпионат - Английскую премьер-лигу. А как раз в тот сезон "Лидс" выиграл Чемпионшип и с первого места вышел в АПЛ.

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Однако клуб не захотел выполнять обязательства по арендному соглашению и сослался на особые обстоятельства с коронавирусом. Сезон закончился в июле, а обязательства по покупке было датировано концом июня. Уже в сентябре "РБ Лейпциг" обратился в ФИФА с жалобой.

Через год организация поддержала позицию "РБ Лейпциг", в частности по выплате 21 млн евро. Сейчас решение не окончательное и может быть обжаловано "Лидсом", сообщает Kicker.

Сам Огюстен зимой ушел в аренду французского Нанта. Там также сыграл всего лишь 3 поединка. Его контракт с РБ Лейпциг действующий до июня 2022 года.