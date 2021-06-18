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Ассистенты Нагельсмана из Лейпцига перешли вслед за ним в Баварию

Германия
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Об этом пишет сайт мюнхенского клуба

Ассистенты Нагельсмана из Лейпцига перешли вслед за ним в Баварию

Getty Images

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Тренерский штаб Юлиана Нагельсмана в "Баварии" пополнили 40-летний Дино Топмеллер и 54-летний Ксавер Земброд, информирует официальный сайт мюнхенского клуба. Специалисты работали в одной команде с Нагельсманом в прошлом сезоне, когда он возглавлял "Лейпциг".

Отмечается, что Земброд и Топмеллер приступят к работе с футболистами "Баварии" уже на старте предсезонной подготовки.

Напомним, прошлый главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик покинул команду по окончании сезона-2020/2021. На его место назначен Юлиан Нагельсман, который подписал с клубом контракт сроком на пять лет.

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В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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