Ассистенты Нагельсмана из Лейпцига перешли вслед за ним в Баварию

Тренерский штаб Юлиана Нагельсмана в "Баварии" пополнили 40-летний Дино Топмеллер и 54-летний Ксавер Земброд, информирует официальный сайт мюнхенского клуба. Специалисты работали в одной команде с Нагельсманом в прошлом сезоне, когда он возглавлял "Лейпциг".

Отмечается, что Земброд и Топмеллер приступят к работе с футболистами "Баварии" уже на старте предсезонной подготовки.

Напомним, прошлый главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик покинул команду по окончании сезона-2020/2021. На его место назначен Юлиан Нагельсман, который подписал с клубом контракт сроком на пять лет.