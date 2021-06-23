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Кевин-Принс Боатенг нашел новый клуб. На этот раз в Германии
Из Серии В в Бундеслигу
Фото: ФК Герта
Кевин-Принс Боатенг стал футболистом "Герты". Об этом передает официальный сайт немецкого клуба.
По их данным, сделка с форвардом рассчитана на один год. Прошлым клубом форварда была итальянская "Монца", с которой он играл в Серии В.
Endlich Zuhause, @KPBofficial! ????????— Hertha BSC (@HerthaBSC) June 23, 2021
???????? https://t.co/JCuxLiRTfa#GemeinsamHertha #HaHohe pic.twitter.com/XzdaaaKB35
Ранее Боатенг уже выступал в составе "Герты". Тогда он провел 42 матча и забил четыре гола. Всего Кевин-Принс выступал за 14 клубов, среди которых "Барселона", "Милан", "Боруссия" и "Тоттенхэм".
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