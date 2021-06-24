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Лейпциг подписал контракт с 18-летним полузащитником
Соглашение рассчитано до 2024 года
Фото: sports.ru
Полузащитник клуба MLS "Нью-Йорк Ред Буллз" Кэйден Кларк перешел в "Лейпциг", пишет официальный сайт немецкого клуба.
Контракт рассчитан до 2024 года. При этом футболист пока останется в составе "Ред Буллз" на правах аренды.
В текущем сезоне американец провел восемь матчей в MLS и забил четыре мяча при одной голевой передаче.
Hey, Caden! ????— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) June 24, 2021
18-year-old Caden #Clark joins #RBLeipzig from @NewYorkRedBulls ✍️
Caden will originally remain on loan in New York ????????
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