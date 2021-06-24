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Лейпциг подписал контракт с 18-летним полузащитником

Германия
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Соглашение рассчитано до 2024 года

Лейпциг подписал контракт с 18-летним полузащитником

Фото: sports.ru

Новина українською

Полузащитник клуба MLS "Нью-Йорк Ред Буллз" Кэйден Кларк перешел в "Лейпциг", пишет официальный сайт немецкого клуба.

Контракт рассчитан до 2024 года. При этом футболист пока останется в составе "Ред Буллз" на правах аренды.

В текущем сезоне американец провел восемь матчей в MLS и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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В статье: РБ Лейпциг
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