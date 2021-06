Лейпциг подписал контракт с 18-летним полузащитником

Полузащитник клуба MLS "Нью-Йорк Ред Буллз" Кэйден Кларк перешел в "Лейпциг", пишет официальный сайт немецкого клуба.

Контракт рассчитан до 2024 года. При этом футболист пока останется в составе "Ред Буллз" на правах аренды.

В текущем сезоне американец провел восемь матчей в MLS и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

