Бавария вернет экс-вратаря из-за ухода Нюбеля

Голкипер Свен Ульрайх, который провел прошлый сезон за "Гамбург", может вернуться в "Баварию".

Ульрайха хотят подписать на замену Александру Нюбелю, который переходит в "Монако" на правах аренды. Вратарь близок к заключению контракта на два года, и скоро он пройдет медосмотр.

Немец уже выступал за "Баварию" с 2015 по 2020 год. Сейчас он находится в статусе свободного агента.