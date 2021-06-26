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Бавария вернет экс-вратаря из-за ухода Нюбеля

Германия
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Баварии нужен второй вратарь

Бавария вернет экс-вратаря из-за ухода Нюбеля

Новина українською

Голкипер Свен Ульрайх, который провел прошлый сезон за "Гамбург", может вернуться в "Баварию".

Ульрайха хотят подписать на замену Александру Нюбелю, который переходит в "Монако" на правах аренды. Вратарь близок к заключению контракта на два года, и скоро он пройдет медосмотр.

Немец уже выступал за "Баварию" с 2015 по 2020 год. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Свен Ульрайх Александр Нюбель
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