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Бавария вернет экс-вратаря из-за ухода Нюбеля
Баварии нужен второй вратарь
Голкипер Свен Ульрайх, который провел прошлый сезон за "Гамбург", может вернуться в "Баварию".
Ульрайха хотят подписать на замену Александру Нюбелю, который переходит в "Монако" на правах аренды. Вратарь близок к заключению контракта на два года, и скоро он пройдет медосмотр.
Немец уже выступал за "Баварию" с 2015 по 2020 год. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
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Источник:Журналист Флориан Плеттенберг
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