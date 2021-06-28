Игрок главного неудачника Бундеслиги присоединился к Хоффенхайму

Опорный полузащитник "Шальке 04" Себастьян Руди перешел в "Хоффенхайм".

Как сообщает клуб, игрок присоединился свободным агентом. Контракт с ним заключен на 2 года.

Ранее Руди был игроком "Хоффенхайма" и ходил в аренду к "Шальке 04".

По итогам сезона 2020/21 "Шальке 04" вылетел из Бундеслиги, занял последнее место. "Хоффенхайм" финишировал на 11 позиции.