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Игрок главного неудачника Бундеслиги присоединился к Хоффенхайму

Германия
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Игрок главного неудачника Бундеслиги присоединился к Хоффенхайму

Фото: Хоффенхайм

Новина українською

Опорный полузащитник "Шальке 04" Себастьян Руди перешел в "Хоффенхайм".

Как сообщает клуб, игрок присоединился свободным агентом. Контракт с ним заключен на 2 года.

Ранее Руди был игроком "Хоффенхайма" и ходил в аренду к "Шальке 04".

По итогам сезона 2020/21 "Шальке 04" вылетел из Бундеслиги, занял последнее место. "Хоффенхайм" финишировал на 11 позиции.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Хоффенхайм (Зинсхайм) Себастьян Руди
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