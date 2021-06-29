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Эдин Терзич остался на работе в Боруссии Д

Германия
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Эдин Терзич остался на работе в Боруссии Д

Фото: imago images/автор невідомий

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До недавнего времени наставник дортмундской Боруссии (Германия) 38-летний Эдин Терзич отныне будет работать техническим директором клуба. Соглашение заключено до 2025 года.

Эдин Терзич возглавлял Боруссию Д в сезоне 2020/21, по его итогам команда заняла 3 место.

Новый наставник Марко Розе предлагал место Терзичу в своем тренерском штабе, однако Эдин отказался.

Марко хотел, чтобы я стал частью его тренерского штаба. Он постоянно давал мне это почувствовать. Я всегда делился с ним своими мыслями. Думаю, Марко чувствовал, что этот шаг [войти в штаб] был бы непростым для меня. Но он понял и принял то, что я хочу занять другую должность, - цитирует Терзича Kicker.

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Спортивный директор Боруссии Д Михаэль Цорк признался, что сначала у всех из руководства клуба были разные планы на Эдина Терзича.

После многих дискуссий о его будущих обязанностях мы наконец верим, что весь клуб получит большую пользу от его работы в должности технического директора. Мы нашли правильное решение.

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В статье: Эдин Терзич
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