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Эдин Терзич остался на работе в Боруссии Д
Фото: imago images/автор невідомий
До недавнего времени наставник дортмундской Боруссии (Германия) 38-летний Эдин Терзич отныне будет работать техническим директором клуба. Соглашение заключено до 2025 года.
Эдин Терзич возглавлял Боруссию Д в сезоне 2020/21, по его итогам команда заняла 3 место.
Новый наставник Марко Розе предлагал место Терзичу в своем тренерском штабе, однако Эдин отказался.
Марко хотел, чтобы я стал частью его тренерского штаба. Он постоянно давал мне это почувствовать. Я всегда делился с ним своими мыслями. Думаю, Марко чувствовал, что этот шаг [войти в штаб] был бы непростым для меня. Но он понял и принял то, что я хочу занять другую должность, - цитирует Терзича Kicker.
Спортивный директор Боруссии Д Михаэль Цорк признался, что сначала у всех из руководства клуба были разные планы на Эдина Терзича.
После многих дискуссий о его будущих обязанностях мы наконец верим, что весь клуб получит большую пользу от его работы в должности технического директора. Мы нашли правильное решение.
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