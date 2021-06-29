Эдин Терзич остался на работе в Боруссии Д

До недавнего времени наставник дортмундской Боруссии (Германия) 38-летний Эдин Терзич отныне будет работать техническим директором клуба. Соглашение заключено до 2025 года.

Эдин Терзич возглавлял Боруссию Д в сезоне 2020/21, по его итогам команда заняла 3 место.

Новый наставник Марко Розе предлагал место Терзичу в своем тренерском штабе, однако Эдин отказался.

Марко хотел, чтобы я стал частью его тренерского штаба. Он постоянно давал мне это почувствовать. Я всегда делился с ним своими мыслями. Думаю, Марко чувствовал, что этот шаг [войти в штаб] был бы непростым для меня. Но он понял и принял то, что я хочу занять другую должность, - цитирует Терзича Kicker.

Спортивный директор Боруссии Д Михаэль Цорк признался, что сначала у всех из руководства клуба были разные планы на Эдина Терзича.