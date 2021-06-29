Второй лучший нападающий Бундеслиги перейдет в другой клуб

Форвард сборной Португалии и немецкого "Айнтрахта" из города Франкфурт Андре Силва близок к переходу.

Игрок перейдет в "РБ Лейпциг" за 23 миллиона евро, однако за счет бонусов сумма может достичь 35 млн, отмечает A Bola.

В рамках соглашения с "РБ Лейпциг" португалец будет получать 4 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне 25-летний нападающий стал вторым в гонке бомбардиров Бундеслиги, забил 28 голов.