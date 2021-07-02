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31-летний Тони Кроос завершил выступления за сборную Германии

Германия
(3 голосов)

Хавбек сосредоточится на выступлениях за Реал

31-летний Тони Кроос завершил выступления за сборную Германии

twitter.com/ToniKroos

Новина українською

31-летний хавбек "Реала" Тони Кроос объявил о завершении карьеры в национальной сборной Германии.

По этому поводу футболист обратился к общественности, опубликовав целое письмо.

"Я сыграл за сборную Германии 106 матчей. Хотел, чтобы это число увеличилось до 109, и мы выиграли большой титул чемпионов Европы. Я долгое время принимал решение касательно того, уходить или нет после завершения Евро. Я уже давно понял, что я не сыграю на чемпионате мира-2022 в Катаре. В основном это связано с тем, что хочу следующие несколько лет полностью сосредоточиться на своих целях в мадридском "Реале".

Кроме того, с этого момента я сознательно предоставляю себе необходимые перерывы, которых у меня не было уже одиннадцать лет из-за выступлений в сборной Германии. Более того, как муж и папа, я тоже хотел бы быть рядом со своей женой и тремя детьми.

Для меня было огромной честью носить эту футболку так долго. Я делал это с гордостью и страстью. Спасибо всем фанатам, которые поддержали меня аплодисментами. И спасибо всем критикам за их дополнительную мотивацию.

В самом конце хочу сказать большое спасибо Йоахиму Леву. Именно он предоставил мне возможность представлять сборную Германии и стать чемпионом мира. Благодаря его доверию мы написали эту историю успеха.

Для меня было честью выступать за сборную Германии, а Ханси Флику — удачи и успехов. Ваш Тони!" — написал Кроос в своем Twitter.

Кроос вызывается в сборную Германии с 2010 года. С национальной командой он выиграл чемпионат мира в 2014 году, а также становился бронзовым призёром мундиаля в 2010-м и занимал третье место на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 году.

Последним большим турниром 31-летнего немца в футболке сборной стало Евро-2020, в котором его команда выбыла на стадии 1/8 финала от сборной Англии (0:2).

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В статье: Германия Тони Кроос Реал (Мадрид)
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