Манчестер Юнайтед отказался от трансфера Комана

Французский вингер "Баварии" Кингсли Коман может покинуть команду летом текущего года.

"Бавария" до сих пор не начала переговоры с 25-летним игроком по новому контракту. Когда обсуждения по этому вопросу начались, стороны не смогли даже примерно договориться о зарплате футболиста.

Завершив сделку по переходу Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии", "Манчестер Юнайтед" отказался от варианта с Команом. Француза изначально рассматривали как запасной вариант.

В то же время "Ливерпуль" внимательно следит за тем, как развивается ситуация вокруг вингера. Окружение игрока подтвердило информацию о заинтересованности "красных".

В прошлом сезоне Коман провел 29 матчей в Бундеслиге, забил 5 голов и сделал 10 результативных передач. Срок его контракта с "Баварией" истекает в 2023-м году.