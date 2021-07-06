Лукас Подольски продолжит карьеру в Польше

Известный немецкий форвард 36-летний Лукас Подольски раз сменил клуб - он подписал однолетний контракт с "Гурником" из польского города Забже, который прошлый сезон завершил на десятом месте в Екстраклясы.

К этому Лукас выступал за турецкий "Антальяспор". Польди сделал себе имя в "Кельне", из которого переходил в "Баварию". Затем возвращение в "Кельн", выступления за "Арсенал" и "Интер". В 2015-м Лукас отправился на Восток - сначала был "Галатасарай", а с 2017-го по 2020-й он играл за японский "Виссел Кобе" вместе с Андресом Иньестой.

Несмотря на то, что Подольски выступал за грандов, основные его достижения в сборной. В 2014-м он стал чемпионом мира, перед этим дважды брал бронзу с Бундестим, а в 2008-м - серебро Евро. В его коллекции есть национальные Кубки Германии, Англии, Турции и Японии.

Всего у Подольски 581 матч на клубном уровне и 210 голов. За сборную Германии он провел 130 поединков, отличился 49 раз.

Добавим, что Лукас возвращается на свою историческую родину, ведь он родился именно в Польше в городе Гливице, который расположен недалеко от Забже. Его семья выехала в ФРГ в 1987-м.