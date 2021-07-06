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Перед стартом новой Бундеслиги в Германии решили вернуть на стадионы болельщиков

Германия
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С ограничениями, различными для разных земель

Перед стартом новой Бундеслиги в Германии решили вернуть на стадионы болельщиков

Фото: ФК Боруссія Дортмунд

Новина українською

В Германии накануне начала сезона 2021/22 приняли решение о максимальной допустимой количества зрителей на стадионах во время матчей в профессиональном футболе.

Согласно достигнутым во вторник, 6 июля, компетентными представителями федеральных земель компромиссу, максимальная допустимая заполняемость стадиона зрителями должна составлять 50%, сообщает DW.

Общее максимальное количество зрителей - 25 000.

Есть исключение для чемпионов - мюнхенской "Баварии". В этой федеральной земле максимум количества зрителей - 20 000 болельщиков на "Альянц-Арене". Регион взял курс на осторожное ослабление ограничений из-за появления коронавируса штамма дельта. Заполненность не должен превышать 35% вместимости арены.

В случае ухудшения эпидемической ситуации в определенном регионе, в частности при превышении средненедельным показателем случаев заражений 35 на 100 000, допускаться присутствие максимум 5 000 зрителей.

Кроме того, на стадионы будут пускать только тех болельщиков, которые вакцинированы, выздоровели от COVID-19 или имеют отрицательный результат теста на коронавирус.

Остается норма об обязательном масочном режиме во время передвижения по стадиону. Впрочем, находиться на местах разрешено без масок.

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии Альянц-Арена (Мюнхен) коронавирус
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