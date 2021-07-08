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Чемпион мира и двукратный чемпион Европы из Баварии переехал к середнячку из Катара

Германия
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Еще дважды - обладатель Кубка Лиги чемпионов

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы из Баварии переехал к середнячку из Катара

Фото: Катар СК

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Опорный полузащитник-испанец Хави Мартинес перешел в клуб "Катар Спорт Клуб Доха" (сокращенно - "Катар СК").

Накануне у него завершился контракт с немецкой "Баварией" (выступал с 2012 года) и Хави Мартинес ушел из Мюнхена свободным агентом.

Известно, что контракт с катарским клубом подписан на год - до 30 июня 2022 года.

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В сезоне 2020/21 "Катар СК" занял 6 место в национальном чемпионате.

В клубе уже показали, как Хави Мартинес прошел медосмотр.

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В статье: Хави Мартинес Бавария (Мюнхен) Испания чемпионат Катара
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