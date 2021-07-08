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Чемпион мира и двукратный чемпион Европы из Баварии переехал к середнячку из Катара
Еще дважды - обладатель Кубка Лиги чемпионов
Фото: Катар СК
Опорный полузащитник-испанец Хави Мартинес перешел в клуб "Катар Спорт Клуб Доха" (сокращенно - "Катар СК").
Накануне у него завершился контракт с немецкой "Баварией" (выступал с 2012 года) и Хави Мартинес ушел из Мюнхена свободным агентом.
Известно, что контракт с катарским клубом подписан на год - до 30 июня 2022 года.
В сезоне 2020/21 "Катар СК" занял 6 место в национальном чемпионате.
В клубе уже показали, как Хави Мартинес прошел медосмотр.
???? جانب من كواليس الفحص الطبي للاعب @Javi8martinez ???? pic.twitter.com/JtECkrA0Pv— Qatar SC (@QatarSportClub) July 8, 2021
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