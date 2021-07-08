Чемпион мира и двукратный чемпион Европы из Баварии переехал к середнячку из Катара

Опорный полузащитник-испанец Хави Мартинес перешел в клуб "Катар Спорт Клуб Доха" (сокращенно - "Катар СК").

Накануне у него завершился контракт с немецкой "Баварией" (выступал с 2012 года) и Хави Мартинес ушел из Мюнхена свободным агентом.

Известно, что контракт с катарским клубом подписан на год - до 30 июня 2022 года.

Читайте также От Баварии уходит полузащитник, игравший за Мюнхен 9 лет

В сезоне 2020/21 "Катар СК" занял 6 место в национальном чемпионате.

В клубе уже показали, как Хави Мартинес прошел медосмотр.