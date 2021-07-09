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Последствия Евро-2020: латераль сборной Швейцарии перешел в клуб Бундеслиги

Германия
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Из родного чемпионата

Последствия Евро-2020: латераль сборной Швейцарии перешел в клуб Бундеслиги

Фото: Майнц/автор невідомий

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Правый фланговый защитник национальной сборной Швейцарии 28-летний Сильван Видмер сыграл 4 поединка на Евро-2020.

А после завершения чемпионата перешел из чемпионата Швейцарии, где играл в "Базеле", в немецкий "Майнц", сообщает клуб.

В сезоне 2020/21 Видмер сыграл 26 матчей за "Базель", отличился 1 голом и 2 ассист.

"Базель" закончил прошлый сезон на 2 месте, "Майнц" в Бундеслиге - на 12-м.

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В статье: Швейцария Базель Майнц Сильван Видмер
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