Последствия Евро-2020: латераль сборной Швейцарии перешел в клуб Бундеслиги

Правый фланговый защитник национальной сборной Швейцарии 28-летний Сильван Видмер сыграл 4 поединка на Евро-2020.

А после завершения чемпионата перешел из чемпионата Швейцарии, где играл в "Базеле", в немецкий "Майнц", сообщает клуб.

В сезоне 2020/21 Видмер сыграл 26 матчей за "Базель", отличился 1 голом и 2 ассист.

"Базель" закончил прошлый сезон на 2 месте, "Майнц" в Бундеслиге - на 12-м.