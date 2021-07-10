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Молодой вингер ПСВ может перейти в Баварию
Игрок может попробовать себя в новом клубе
Getty Images
Форвард "ПСВ" Коди Гакпо имеет возможность летом пополнить ряды "Баварии". Мюнхенцы уже сделали запрос о трансфере 22-летнего дебютанта сборной Нидерландов.
В прошлом году клуб из Эйндховена отклонил предложения по Гакпо в размере 20 млн от "Марселя" и "Герты".
В 23 матчах прошлого сезона Эредивизи вингер забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Его цена составляет 18 млн евро, согласно Transfermarkt.
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Источник:ED.nl
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