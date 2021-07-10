Молодой вингер ПСВ может перейти в Баварию

Форвард "ПСВ" Коди Гакпо имеет возможность летом пополнить ряды "Баварии". Мюнхенцы уже сделали запрос о трансфере 22-летнего дебютанта сборной Нидерландов.

В прошлом году клуб из Эйндховена отклонил предложения по Гакпо в размере 20 млн от "Марселя" и "Герты".

В 23 матчах прошлого сезона Эредивизи вингер забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Его цена составляет 18 млн евро, согласно Transfermarkt.