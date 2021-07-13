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Байер подписал 21-летнего защитника ПСЖ

Германия
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Контракт игрока рассчитан на 4 года

Байер подписал 21-летнего защитника ПСЖ

Фото: bayer04_en

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Защитник сборной Нидерландов Миккель Баккер продолжит карьеру в "Байере", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 21-летнего Баккера рассчитан до лета 2025 года.

Отметим, что минувший сезон футболист провел в "ПСЖ". В составе парижской команды Баккер провел 40 матчей и отличился двумя результативными передачами.

Напомним, что в сезоне 2020/21 "Байер" финишировал на 6-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги. "ПСЖ" в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Франции.

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В статье: Байер (Леверкузен) ПСЖ Митчел Баккер
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Источник:
ФК Байер

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