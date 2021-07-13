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Байер подписал 21-летнего защитника ПСЖ
Контракт игрока рассчитан на 4 года
Фото: bayer04_en
Защитник сборной Нидерландов Миккель Баккер продолжит карьеру в "Байере", сообщает официальный сайт клуба.
Контракт 21-летнего Баккера рассчитан до лета 2025 года.
Отметим, что минувший сезон футболист провел в "ПСЖ". В составе парижской команды Баккер провел 40 матчей и отличился двумя результативными передачами.
Напомним, что в сезоне 2020/21 "Байер" финишировал на 6-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги. "ПСЖ" в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Франции.
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