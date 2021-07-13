Байер показал новую домашнюю форму

"Байер" в своём официальном "твиттере" опубликовал фотографию нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в предстоящем сезоне.

Экипировка выполнена в традиционных для леверкузенского клуба красном и чёрном цветах. На футболке присутствуют вертикальные полосы. Техническим спонсором "Байера" является немецкая фирма Jako.

Комплект посвящён сезону-2001/2002. 20 лет назад команда провела одну из лучших кампаний в своей истории. "Байер" добрался до финалов Лиги чемпионов и Кубка Германии и был в шаге от титула чемпиона страны, но в итоге остался без трофеев.