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Байер показал новую домашнюю форму
Она посвящена сезону-2001/2002
"Байер" в своём официальном "твиттере" опубликовал фотографию нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в предстоящем сезоне.
Экипировка выполнена в традиционных для леверкузенского клуба красном и чёрном цветах. На футболке присутствуют вертикальные полосы. Техническим спонсором "Байера" является немецкая фирма Jako.
Комплект посвящён сезону-2001/2002. 20 лет назад команда провела одну из лучших кампаний в своей истории. "Байер" добрался до финалов Лиги чемпионов и Кубка Германии и был в шаге от титула чемпиона страны, но в итоге остался без трофеев.
???????? Die Streifen sind zurück! ????⚫️????— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) July 13, 2021
Das neue Heimtrikot 2021/22 der #Werkself
➡️ https://t.co/fyx7ZGX671#Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/1HBfjwYgSG
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