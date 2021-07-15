Форвард Челси может стать частью сделки по Холанду

По информации Daily Mirror, нападающий лондонского клуба Тэмми Абрахам может войти в сделку по покупке Эрлинга Холанда из “Боруссии" Дортмунд.

Ранее сообщалось, что "аристократы" готовы бросить все силы на покупку норвежской звезды . Сумма перехода может составить 150 миллионов фунтов.

Если сделка состоится, то трансфер Холанда станет вторым самым дорогим в истории, уступив только переходу Неймара из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году (222 млн. евро).

20-и летний нападающий “Шмелей” Эрлинг Холанд забил в прошлом сезоне 41 гол в 41 встрече во всех турнирах.