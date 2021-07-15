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Форвард Челси может стать частью сделки по Холанду

Германия
(2 голосов)

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Форвард Челси может стать частью сделки по Холанду

Фото: twitter.com/siphillipssport

UA-Футбол
Новина українською

По информации Daily Mirror, нападающий лондонского клуба Тэмми Абрахам может войти в сделку по покупке Эрлинга Холанда из “Боруссии" Дортмунд.

Ранее сообщалось, что "аристократы" готовы бросить все силы на покупку норвежской звезды. Сумма перехода может составить 150 миллионов фунтов.

Если сделка состоится, то трансфер Холанда станет вторым самым дорогим в истории, уступив только переходу Неймара из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году (222 млн. евро).

20-и летний нападающий “Шмелей” Эрлинг Холанд забил в прошлом сезоне 41 гол в 41 встрече во всех турнирах.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Тэмми Абрахам Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
15.07.2021 в 11:48
Молодцы эти Шмели, как у них селекция "наперед" лихо работает. Вот Холанд, за бешенные бабки, Мбапе тоже вроде "оттуда", и тоже далеко не за копейки. И при этом сама команда на хорошем ходу остается ...
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