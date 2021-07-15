Брих объявил о завершении международной карьеры

Немецкий арбитр Феликс Брих сообщил о решении завершить международную карьеру.

"Мне не хватало большого и успешного международного турнира. Теперь моя карьера кажется идеальной. На Евро я несколько недель был максимально сконцентрирован. В противном случае невозможно добиться успеха на таком турнире. Не думаю, что мне удастся повторить такое выступление или такой уровень мотивации. Именно поэтому я решил не работать на ещё одном турнире и завершить международную карьеру в конце этого года", - сказал Брих.

Напомним, что 45-летний Брих начал судить в немецкой Бундеслиге в 2004 году, а спустя три года стал арбитром ФИФА. Работал на ЧМ-2014 и ЧМ-2018, а также в 2017 году обслуживал финальный матч между мадридским "Реалом" и "Ювентусом" (4:1).

На Евро-2020 Феликс отсудил пять встреч, в том числе и два матча сборной Украины, против Нидерландов (2:3) и Англии (0:4).