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Брих объявил о завершении международной карьеры
На Евро-2020 арбитр судил два матча сборной Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий арбитр Феликс Брих сообщил о решении завершить международную карьеру.
"Мне не хватало большого и успешного международного турнира. Теперь моя карьера кажется идеальной. На Евро я несколько недель был максимально сконцентрирован. В противном случае невозможно добиться успеха на таком турнире. Не думаю, что мне удастся повторить такое выступление или такой уровень мотивации.
Именно поэтому я решил не работать на ещё одном турнире и завершить международную карьеру в конце этого года", - сказал Брих.
Напомним, что 45-летний Брих начал судить в немецкой Бундеслиге в 2004 году, а спустя три года стал арбитром ФИФА. Работал на ЧМ-2014 и ЧМ-2018, а также в 2017 году обслуживал финальный матч между мадридским "Реалом" и "Ювентусом" (4:1).
На Евро-2020 Феликс отсудил пять встреч, в том числе и два матча сборной Украины, против Нидерландов (2:3) и Англии (0:4).
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