Нагельманн ответил на слухи по поводу будущего Левандовского

Юлиан Нагельманн в интервью Sky Sport опроверг опасения по поводу трансфера Роберта Левандовского. Менеджер уверен – Роберт счастлив в Мюнхене.

"Слухи про Роберта ходят уже давно, с момента его присоединения к Баварии. И я думаю это нормально: когда кто-то забивает столько голов, почти каждый клуб, так или иначе, интересуется игроком" – ответил менеджер в интервью немецкому каналу Sky Sport Deutschland. "Его ответы, которые он мне написал про свой отпуск, про возвращение сюда и начало тренировок, – все они звучали очень хорошо, он мотивирован. И я этим уже доволен", – добавил Нагельсманн.

Напомним, что в мае Роберт Левандовский дал интервью Canal+ , где сказал: "Мне всегда интересно познакомиться с новой культурой, выучить новый язык. Но будет ли это в моей карьере? Даже я не знаю".

Левандовский в прошлом сезоне Бундеслиги забил 41 гол в 29 матчах, благодаря чему побил вечный рекорд Герда Мюллера. Известно, что в услугах 33-летнего нападающего "Баварии" были заинтересованы "Манчестер Сити" и "Челси".