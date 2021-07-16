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Нагельманн ответил на слухи по поводу будущего Левандовского
Менеджер Баварии настроен оптимистично
Фото: twitter.com/iMiaSanMia / Автор неизвестен
Юлиан Нагельманн в интервью Sky Sport опроверг опасения по поводу трансфера Роберта Левандовского. Менеджер уверен – Роберт счастлив в Мюнхене.
"Слухи про Роберта ходят уже давно, с момента его присоединения к Баварии. И я думаю это нормально: когда кто-то забивает столько голов, почти каждый клуб, так или иначе, интересуется игроком" – ответил менеджер в интервью немецкому каналу Sky Sport Deutschland.
"Его ответы, которые он мне написал про свой отпуск, про возвращение сюда и начало тренировок, – все они звучали очень хорошо, он мотивирован. И я этим уже доволен", – добавил Нагельсманн.
Напомним, что в мае
Левандовский в прошлом сезоне Бундеслиги забил 41 гол в 29 матчах, благодаря чему побил вечный рекорд Герда Мюллера. Известно, что в услугах 33-летнего нападающего "Баварии" были заинтересованы "Манчестер Сити" и "Челси".
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