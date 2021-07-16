  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Нагельманн ответил на слухи по поводу будущего Левандовского
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нагельманн ответил на слухи по поводу будущего Левандовского

Германия
(2 голосов)

Менеджер Баварии настроен оптимистично

Нагельманн ответил на слухи по поводу будущего Левандовского

Фото: twitter.com/iMiaSanMia / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Юлиан Нагельманн в интервью Sky Sport опроверг опасения по поводу трансфера Роберта Левандовского. Менеджер уверен – Роберт счастлив в Мюнхене.

"Слухи про Роберта ходят уже давно, с момента его присоединения к Баварии. И я думаю это нормально: когда кто-то забивает столько голов, почти каждый клуб, так или иначе, интересуется игроком" – ответил менеджер в интервью немецкому каналу Sky Sport Deutschland.

"Его ответы, которые он мне написал про свой отпуск, про возвращение сюда и начало тренировок, – все они звучали очень хорошо, он мотивирован. И я этим уже доволен", – добавил Нагельсманн.

Напомним, что в мае Роберт Левандовский дал интервью Canal+, где сказал: "Мне всегда интересно познакомиться с новой культурой, выучить новый язык. Но будет ли это в моей карьере? Даже я не знаю".

Левандовский в прошлом сезоне Бундеслиги забил 41 гол в 29 матчах, благодаря чему побил вечный рекорд Герда Мюллера. Известно, что в услугах 33-летнего нападающего "Баварии" были заинтересованы "Манчестер Сити" и "Челси".

Читайте такжеМаркевич: Металлист уже договорился с Лехом по Левандовскому, но не сложилось
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...