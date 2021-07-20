Серхи Роберто может уехать в Мюнхен

“Бавария” начала переговоры по покупке Серхи Роберто. Предполагается аренда с правом выкупа.

Немецкий клуб нуждается в усилении позиции правого защитника. В сложившейся трудной финансовой ситуации для “Барселоны” “Бавария” хочет укрепить дружественные отношения между клубами подписанием их игрока.

“Бавария” также контактировала по поводу Сержиньо Деста и Эмерсона, но их трансфер не видится возможным.

В прошлом сезоне Роберто провел 20 матчей во всех соревнованиях, забил один гол и отдал две результативные передачи. Большую часть сезона он был травмирован.