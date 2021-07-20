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Серхи Роберто может уехать в Мюнхен
Немецкий гранд заинтересован в услугах крайнего защитника
Фото: BarcelonaFC / Автор: неизвестен
“Бавария” начала переговоры по покупке Серхи Роберто. Предполагается аренда с правом выкупа.
Немецкий клуб нуждается в усилении позиции правого защитника. В сложившейся трудной финансовой ситуации для “Барселоны” “Бавария” хочет укрепить дружественные отношения между клубами подписанием их игрока.
“Бавария” также контактировала по поводу Сержиньо Деста и Эмерсона, но их трансфер не видится возможным.
В прошлом сезоне Роберто провел 20 матчей во всех соревнованиях, забил один гол и отдал две результативные передачи. Большую часть сезона он был травмирован.
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