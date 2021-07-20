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Нападающий Ливерпуля перебрался в 7-ю команду Бундеслиги
В ней он выступал весь прошлый сезон
Фото: 90MIN
Нигериец Тайво Авонийи перешел в немецкий "Унион" Берлин из английского "Ливерпуля". Дело в том, что 23-летний нападающий провел там весь прошлый сезон в аренде.
Теперь же берлинцы решили выкупить его контракт за 7,5 млн евро.
В "Ливерпуле" Тайво был с 2015 года. Но каждый раз ходил в аренды - нидерландского "Неймегена", бельгийского "Мускрона", а также немецкого "Майнца".
В сезоне 2020/21 в составе "Унион" Берлин Авонийи сыграл 22 матча, забил 5 голов, отдал 4 ассиста.
Накануне с ним и Груичем, который перешел в португальский "Порту", попрощался "Ливерпуль".
Все в Ливерпуле благодарят Марко и Тайво за вклад в развитие клуба и желают всего наилучшего в дальнейшей карьере.
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