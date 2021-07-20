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Нападающий Ливерпуля перебрался в 7-ю команду Бундеслиги

Германия
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В ней он выступал весь прошлый сезон

Нападающий Ливерпуля перебрался в 7-ю команду Бундеслиги

Фото: 90MIN

Новина українською

Нигериец Тайво Авонийи перешел в немецкий "Унион" Берлин из английского "Ливерпуля". Дело в том, что 23-летний нападающий провел там весь прошлый сезон в аренде.

Теперь же берлинцы решили выкупить его контракт за 7,5 млн евро.

В "Ливерпуле" Тайво был с 2015 года. Но каждый раз ходил в аренды - нидерландского "Неймегена", бельгийского "Мускрона", а также немецкого "Майнца".

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В сезоне 2020/21 в составе "Унион" Берлин Авонийи сыграл 22 матча, забил 5 голов, отдал 4 ассиста.

Накануне с ним и Груичем, который перешел в португальский "Порту", попрощался "Ливерпуль".

Все в Ливерпуле благодарят Марко и Тайво за вклад в развитие клуба и желают всего наилучшего в дальнейшей карьере.

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В статье: Бундеслига Ливерпуль Унион (Берлин) Тайво Авоньи
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