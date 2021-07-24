Вольфсбург подписал двух братьев из Ман Сити, один из них - лидер Германии U-21 и чемпион Европы

22-летний Лукас и 20-летний Феликс Нмеча стали игроками немецкого "Вольфсбурга" (4-я команда Бундеслиги по итогам сезона 2020/21).

Оба перешли из английского "Манчестер Сити": Феликс - из молодежной команды (U-23), а Лукас - с основной, правда после аренды в бельгийском "Андерлехте".

Центральный нападающий Лукас Нмеча был выкуплен за 8 млн евро, получил контракт до лета 2025 года. Он уже играл за "Мидлсбро", "Престон", а в сезоне 2019/20 его арендовал "Вольфсбург". В прошлом сезоне в "Андерлехте" провел 41 поединок, забил 21 гол, отдал 3 ассиста.

Лукас Нмеча играл за юношеские сборные Англии, но с 2019-го перешел в Германию U-21 и в ее составе в этом году стал чемпионом Европы. В 6 поединках забил 4 гола (еще был 1 ассист), в том числе победный гол в матче с Португалией.

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Феликс Нмеча - атакующий полузащитник. Получил контракт в "Вольфсбурге" к середине 2024 года. К этому времени он был только в юношеской и молодежной командах "Манчестер Сити". За последний сезон в "Ман Сити" U-23 провел 23 матча, забил 9 голов, отдал 3 голевые передачи. Играет в юношеских сборных Англии. Ненадолго переходил в сборную Германии U-18, но провел только 3 поединка и снова вернулся в Англию U-19.