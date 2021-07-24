Дортмундская Боруссия вскоре подпишет 30-миллионного форварда ПСВ

Форвард "ПСВ" Дониелль Маллен вскоре станет игроком дортмундськой "Боруссии". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, который подтвердил трансфер.

Переход 22-летнего футболиста обойдется немецкому клубу в 30 млн евро. В течение недели будут подготовлены все бумаги, и официально оформлен трансфер игрока.

Контракт будет подписан сроком на пять лет. Интересно, что с каждым новым сезоном его зарплата будет увеличиваться.

В активе Малена 55 голов и 24 ассиста в 116 матчах за "ПСВ". Также он принял участие во всех четырех поединках сборной Нидерландов на Евро-2020.