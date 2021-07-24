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Дортмундская Боруссия вскоре подпишет 30-миллионного форварда ПСВ
Замена Холанду?
ПСВ/Автор невідомий
Форвард "ПСВ" Дониелль Маллен вскоре станет игроком дортмундськой "Боруссии". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, который подтвердил трансфер.
Переход 22-летнего футболиста обойдется немецкому клубу в 30 млн евро. В течение недели будут подготовлены все бумаги, и официально оформлен трансфер игрока.
Контракт будет подписан сроком на пять лет. Интересно, что с каждым новым сезоном его зарплата будет увеличиваться.
В активе Малена 55 голов и 24 ассиста в 116 матчах за "ПСВ". Также он принял участие во всех четырех поединках сборной Нидерландов на Евро-2020.
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