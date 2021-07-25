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Такое вообще бывает? ВИДЕО, как нападающий Баварии не смог попасть в пустые ворота

Германия
(3 голосов)

Он просто забыл... ударить

Такое вообще бывает? ВИДЕО, как нападающий Баварии не смог попасть в пустые ворота

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" продолжает подготовку к сезону вместе с новоиспеченным наставником Юлианом Нагельсманном. Второй товарищеский матч в рамках летних спаррингов немцы проводили с "Аяксом" на "Альянц Арене".

В конце первого тайма при счете 1:1 20-летний нападающий баварцев Джошуа Зиркзе обыграл голкипера и ждал пока мяч закатится в пустые ворота, однако неожиданно из-за спины появился защитник Перри Схурс, который в подкате вынес круглый снаряд чуть не со ленты. Молодой форвард был в шоке.

В итоге матч завершился со счетом 2:2, а сам Зиркзе был заменен на 62 минуте ни без какого голевого действия.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Джошуа Зиркзе
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Комментарии (6)
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pilips111 (Чернигов)
25.07.2021 в 15:07
Чудо тупое
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0
football_soccer (Украина)
25.07.2021 в 14:20
конечно бывает. Все ведь наверное помнят легендарное видео Боатенга, нынешнего игрока Баварии, а тогда ПСЖ, когда он мяч с линии ворот умудрился вытолкать мимо створа )
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TerenceV (Київ)
25.07.2021 в 15:01
Тільки то не Боатенг був, а Чупо-Мотінг.
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0
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football_soccer (Украина)
25.07.2021 в 15:33
да, точно, я их двоих регулярно путаю, оба с Африки и оба каким-то образом умудрялись подписываться в топовых клубах при среднем таланте
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Serega1111 (Киев)
25.07.2021 в 14:14
Будет наука на всю жизнь
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Dimka26 (Чернигов)
25.07.2021 в 14:02
достойная замена Левандовскому растет)
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+2
0


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