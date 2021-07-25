Такое вообще бывает? ВИДЕО, как нападающий Баварии не смог попасть в пустые ворота

Мюнхенская "Бавария" продолжает подготовку к сезону вместе с новоиспеченным наставником Юлианом Нагельсманном. Второй товарищеский матч в рамках летних спаррингов немцы проводили с "Аяксом" на "Альянц Арене".

В конце первого тайма при счете 1:1 20-летний нападающий баварцев Джошуа Зиркзе обыграл голкипера и ждал пока мяч закатится в пустые ворота, однако неожиданно из-за спины появился защитник Перри Схурс, который в подкате вынес круглый снаряд чуть не со ленты. Молодой форвард был в шоке.

В итоге матч завершился со счетом 2:2, а сам Зиркзе был заменен на 62 минуте ни без какого голевого действия.