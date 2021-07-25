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Мален приехал в расположение Боруссии

Германия
(1 голосов)

Замена для Холланда?

Мален приехал в расположение Боруссии

Новина українською

Нападающий "ПСВ" Дониэлл Мален очень близок к тому, чтобы продолжить карьеру в "Боруссии":

22-летний игрок сегодня приехал в расположение дортмнудского клуба и должен вскоре подписать 5-летний контракт. "ПСВ" получит 30 млн евро за переход Дониэлла. О сделке объявят после завершения медосмотра.

В прошлом сезоне форвард забил 19 голов в 32 матчах Эредивизи.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) ПСВ (Эйндховен) Дониэлл Мален
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