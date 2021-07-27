  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Берлинская Герта объявила о подписании экс-форварда Интера и Манчестер Сити
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Берлинская Герта объявила о подписании экс-форварда Интера и Манчестер Сити

Германия
(1 голосов)

Нет, не Балотелли

Берлинская Герта объявила о подписании экс-форварда Интера и Манчестер Сити

Hertha

Новина українською

Черногорский нападающий Стеван Йоветич подписал контракт с немецкой "Гертой" как свободный агент. Его трудовой договор с "Монако" истек, поэтому форвард достался берлинскому клубу абсолютно бесплатно. Соглашение Йоветича с "Die Alte Dame" заключено до 2023 года (с опцией продления еще на розыгрыш). Сам Стеван отметил:

Читайте такжеСтеван Йоветич уходит из Монако

"У меня был очень хороший контакт с руководством "Герты", с первых минут диалога я хотел приехать в Берлин. С нетерпением жду встречи с городом, моими новыми партнерами по команде и Бундеслигой. Применю свой опыт, чтобы помочь коллективу".

Напомним, "Герта" завершила сезон-2020/21 в чемпионате Германии на 14-й позиции. Ранее Йоветич также защищал цвета "Партизана" (Белград), "Фиорентины", "Манчестер Сити", "Интера" и "Севильи". В прошлой кампании за "Монако" 31-летний Стеван сыграл 29 поединков (6 голов и 1 ассист).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стеван Йоветич Герта (Берлин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...