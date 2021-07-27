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Берлинская Герта объявила о подписании экс-форварда Интера и Манчестер Сити
Нет, не Балотелли
Hertha
Черногорский нападающий Стеван Йоветич подписал контракт с немецкой "Гертой" как свободный агент. Его трудовой договор с "Монако" истек, поэтому форвард достался берлинскому клубу абсолютно бесплатно. Соглашение Йоветича с "Die Alte Dame" заключено до 2023 года (с опцией продления еще на розыгрыш). Сам Стеван отметил:
"У меня был очень хороший контакт с руководством "Герты", с первых минут диалога я хотел приехать в Берлин. С нетерпением жду встречи с городом, моими новыми партнерами по команде и Бундеслигой. Применю свой опыт, чтобы помочь коллективу".
???? Say hello to our latest signing ⭐????— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) July 27, 2021
Welcome to Berlin, @sjovetic! ????
???? https://t.co/NHS1fS9bFg ????#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/KLWZNpc30i
Напомним, "Герта" завершила сезон-2020/21 в чемпионате Германии на 14-й позиции. Ранее Йоветич также защищал цвета "Партизана" (Белград), "Фиорентины", "Манчестер Сити", "Интера" и "Севильи". В прошлой кампании за "Монако" 31-летний Стеван сыграл 29 поединков (6 голов и 1 ассист).
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