Берлинская Герта объявила о подписании экс-форварда Интера и Манчестер Сити

Черногорский нападающий Стеван Йоветич подписал контракт с немецкой "Гертой" как свободный агент. Его трудовой договор с "Монако" истек, поэтому форвард достался берлинскому клубу абсолютно бесплатно. Соглашение Йоветича с "Die Alte Dame" заключено до 2023 года (с опцией продления еще на розыгрыш). Сам Стеван отметил:

