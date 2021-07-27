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Форвард ПСВ получил разрешение тренироваться с Боруссией Д

Германия
(3 голосов)

Остались детали

Форвард ПСВ получил разрешение тренироваться с Боруссией Д

BD

Новина українською

Нападающий "ПСВ" Дониэлл Мален получил разрешение тренироваться c дортмундской "Боруссией", как сообщает пресс-служба "шмелей".

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22-летний голландский футболист уже провел первую тренировочную сессию с немецкой командой. Боссам "Боруссии Д" необходимо уладить последние детали с "ПСВ", чтобы согласовать приобретение исполнителя.

Напомним, в сезоне-2020/21 Мален сыграл 45 матчей за голландский гранд во всех турнирах (27 голов и 10 результативных передач). Ожидается, что контракт будет подписан до 2026 года, "ПСВ" получит за футболиста 30 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) ПСВ (Эйндховен) Дониэлл Мален
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Комментарии (1)
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Romb_DK (Київ)
27.07.2021 в 13:55
ПСВ без Малена заслабке для Шахтаря
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