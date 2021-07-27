Форвард ПСВ получил разрешение тренироваться с Боруссией Д

Нападающий "ПСВ" Дониэлл Мален получил разрешение тренироваться c дортмундской "Боруссией", как сообщает пресс-служба "шмелей".

22-летний голландский футболист уже провел первую тренировочную сессию с немецкой командой. Боссам "Боруссии Д" необходимо уладить последние детали с "ПСВ", чтобы согласовать приобретение исполнителя.

???? Donyell #Malen!



Update: Es gibt eine offizielle Trainingserlaubnis von @PSV. Es gibt noch letzte Details zwischen dem Spieler und PSV zu klären, erst danach können wir den Transfer final vermelden. pic.twitter.com/ATO8t04BPQ — Borussia Dortmund (@BVB) July 27, 2021

Напомним, в сезоне-2020/21 Мален сыграл 45 матчей за голландский гранд во всех турнирах (27 голов и 10 результативных передач). Ожидается, что контракт будет подписан до 2026 года, "ПСВ" получит за футболиста 30 миллионов евро.