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Форвард ПСВ получил разрешение тренироваться с Боруссией Д
Остались детали
BD
Нападающий "ПСВ" Дониэлл Мален получил разрешение тренироваться c дортмундской "Боруссией", как сообщает пресс-служба "шмелей".
22-летний голландский футболист уже провел первую тренировочную сессию с немецкой командой. Боссам "Боруссии Д" необходимо уладить последние детали с "ПСВ", чтобы согласовать приобретение исполнителя.
???? Donyell #Malen!— Borussia Dortmund (@BVB) July 27, 2021
Update: Es gibt eine offizielle Trainingserlaubnis von @PSV. Es gibt noch letzte Details zwischen dem Spieler und PSV zu klären, erst danach können wir den Transfer final vermelden. pic.twitter.com/ATO8t04BPQ
Напомним, в сезоне-2020/21 Мален сыграл 45 матчей за голландский гранд во всех турнирах (27 голов и 10 результативных передач). Ожидается, что контракт будет подписан до 2026 года, "ПСВ" получит за футболиста 30 миллионов евро.
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