Байер проводит тренировки в помещении из-за взрыва на химзаводе в Леверкузене

Пресс-служба немецкого "Байера" на странице клуба в "Твиттере" сообщила, что из-за взрыва в городе Леверкузен и, как следствие, небезопасного качества воздуха сегодняшняя тренировка была перенесена в закрытое помещение.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги леверкузенский "Байер" занял шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 34 матчах чемпионата Германии.

An Explosion that shook the town of Leverkusen in the early hours of this Morning pic.twitter.com/JBUMq4L1cE