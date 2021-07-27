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Байер проводит тренировки в помещении из-за взрыва на химзаводе в Леверкузене
Клуб находится в закрытом помещении
Пресс-служба немецкого "Байера" на странице клуба в "Твиттере" сообщила, что из-за взрыва в городе Леверкузен и, как следствие, небезопасного качества воздуха сегодняшняя тренировка была перенесена в закрытое помещение.
В минувшем розыгрыше Бундеслиги леверкузенский "Байер" занял шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 34 матчах чемпионата Германии.
An Explosion that shook the town of Leverkusen in the early hours of this Morning pic.twitter.com/JBUMq4L1cE— nicoline ambe (@ambenikki) July 27, 2021
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