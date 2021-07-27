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Холанд: Челси? 175 миллионов евро — большие деньги за одного человека
Эрлинг считает, что не стоит таких денег
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.
"Интерес "Челси"? Я разговаривал со своим агентом вчера, а до этого мы месяц не контактировали. Это вам нужно мне рассказать. Но я надеюсь, что это всего лишь слухи, так как € 175 млн — большие деньги за одного человека", — цитирует Холанда журналист Фабрицио Романо на странице в "Твиттере".
Ранее сообщалось, что "Челси" выделил на покупку Холанда € 175 млн. Если сделка состоится, переход Эрлинга станет вторым самым дорогим трансфером в истории.
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