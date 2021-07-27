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Официально: Мален – игрок Боруссии Дортмунд

Германия
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Твиттер команды представил игрока

Официально: Мален – игрок Боруссии Дортмунд

Фото: Netherlands FA / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальный твиттер Боруссии Дортмунд представил Дониэлла Малена. Игрок перешел из ПСВ за 30 миллионов евро.

Нидерландский нападающий подпишет контракт до 2026 года.

22-летний форвард вчера прошел медицинское обследование в Дортмунде, и уже сегодня официальный аккаунт “Боруссии Д” в твиттере подтвердил переход.

Голландец играет на любой позиции в атаке, поэтому может занять место как Санчо, так и Холланда, уход которого всё ещё не исключен.

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В прошлом сезоне Мален провел 45 встреч, в которых забил 27 мячей и отдал 10 голевых передач. Также он отметился двумя голами в 13 выходах за сборную Нидерландов в минувшем футбольном сезоне.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) ПСВ (Эйндховен) Дониэлл Мален
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