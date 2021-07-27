Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Мален – игрок Боруссии Дортмунд
Твиттер команды представил игрока
Фото: Netherlands FA / Автор: неизвестен
Официальный твиттер Боруссии Дортмунд представил Дониэлла Малена. Игрок перешел из ПСВ за 30 миллионов евро.
Нидерландский нападающий подпишет контракт до 2026 года.
22-летний форвард вчера прошел медицинское обследование в Дортмунде, и уже сегодня официальный аккаунт “Боруссии Д” в твиттере подтвердил переход.
Голландец играет на любой позиции в атаке, поэтому может занять место как Санчо, так и Холланда, уход которого всё ещё не исключен.
В прошлом сезоне Мален провел 45 встреч, в которых забил 27 мячей и отдал 10 голевых передач. Также он отметился двумя голами в 13 выходах за сборную Нидерландов в минувшем футбольном сезоне.
????✔️ Borussia Dortmund hat den niederländischen Nationalspieler Donyell #Malen von der @PSV Eindhoven verpflichtet. Der 22-Jährige hat einen bis zum 30. Juni 2026 datierten Vertrag unterschrieben.— Borussia Dortmund (@BVB) July 27, 2021
Alle Infos ???? https://t.co/NcFB1fqRaz
Популярное сейчас
- СМИ назвали зарплату Селезнева в Минае
- Романчук с рекордом Олимпийских игр вышел в финал Олимпиады в Токио
- СМИ: Металлист подпишет лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
- Последнее слово Абрамовича Боруссии Д по поводу трансфера Холанда
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО