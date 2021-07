Звёздные братья могут воссоединится в немецком клубе

Жером Боатенг в последние дни получил предложения из двух клубов. Ему прийдется выбирать между Лигой Чемпионов и игрой вместе с братом.

Николо Скира в своём твиттере сообщил, что Жеромом, помимо “Севильи”, интересуется берлинская “Герта”. Клубы предлагают игроку контракт на два года с опцией продления ещё на один сезон.

Как известно, в “Герте” играет брат Жерома – Кевин-Принц Боатенг, а “Севилья” выступает в Лиге Чемпионов, что обычно является решающим фактором для футболистов подобного уровня.

Так же Жером, по истечению контракта с “Баварией”, заявил, что смог бы ещё два-три сезона играть на топовом уровне, так как в прошедшем году не пропустил ни одного матча из-за травм.

Но не смотря на интерес “Севильи”, последние дни обсуждается вероятный обмен Жюля Кунде на Курта Зума из “Челси”, что ставит под вопрос переход Боатенга.

Жером в прошедшем сезоне за “Баварию” провел 38 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

