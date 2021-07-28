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Звёздные братья могут воссоединится в немецком клубе
Берлинский клуб может убедить защитника с помощью родственника
Фото: goal.com / Автор: неизвестен
Жером Боатенг в последние дни получил предложения из двух клубов. Ему прийдется выбирать между Лигой Чемпионов и игрой вместе с братом.
Николо Скира в своём твиттере сообщил, что Жеромом, помимо “Севильи”, интересуется берлинская “Герта”. Клубы предлагают игроку контракт на два года с опцией продления ещё на один сезон.
Как известно, в “Герте” играет брат Жерома – Кевин-Принц Боатенг, а “Севилья” выступает в Лиге Чемпионов, что обычно является решающим фактором для футболистов подобного уровня.
Так же Жером, по истечению контракта с “Баварией”, заявил, что смог бы ещё два-три сезона играть на топовом уровне, так как в прошедшем году не пропустил ни одного матча из-за травм.
Но не смотря на интерес “Севильи”, последние дни обсуждается вероятный обмен Жюля Кунде на Курта Зума из “Челси”, что ставит под вопрос переход Боатенга.
Жером в прошедшем сезоне за “Баварию” провел 38 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
The free agent Jerome #Boateng has received 2 important bids in the last days: #Sevilla and #HerthaBSC are interested in him and have offered 2-years contract with option for another season. At Berlin he could finally play with his bro Kevin Prince, but at Sevilla can play UCL...— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 28, 2021
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