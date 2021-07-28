Молодой талант заберёт семёрку Джейдона Санчо в Боруссии

Джованни Рейна возьмет седьмой номер, ранее принадлежавший Джейдону Санчо, сообщает Goal.com. В прошедшем сезоне американец выступал под 32 номером.

Рейна уже доказал свою состоятельность в Дортмунде и теперь его ждёт новый вызов: уход Джейдона Санчо означает, что теперь борба за роль главного созидателя моментов в команде будет между ним и Ройсом, который не молодеет. Новичок Мален, все же, игрок больше нацеленный на ворота, чем на созидание моментов для партнеров.

В прошлом году Рейной интересовался “Реал”, но “Боруссия” не захотела отпускать талантливого полузащитника, пока он ещё не в полный голос заявил о себе.

В прошлом сезоне Рейна провел 46 игр, в которых забил семь мячей и отдал столько же голевых передач.