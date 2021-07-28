Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Молодой талант заберёт семёрку Джейдона Санчо в Боруссии
И это не новичок Мален
Фото: Goal.com / Автор: неизвестен
Джованни Рейна возьмет седьмой номер, ранее принадлежавший Джейдону Санчо, сообщает Goal.com. В прошедшем сезоне американец выступал под 32 номером.
Рейна уже доказал свою состоятельность в Дортмунде и теперь его ждёт новый вызов: уход Джейдона Санчо означает, что теперь борба за роль главного созидателя моментов в команде будет между ним и Ройсом, который не молодеет. Новичок Мален, все же, игрок больше нацеленный на ворота, чем на созидание моментов для партнеров.
В прошлом году Рейной интересовался “Реал”, но “Боруссия” не захотела отпускать талантливого полузащитника, пока он ещё не в полный голос заявил о себе.
В прошлом сезоне Рейна провел 46 игр, в которых забил семь мячей и отдал столько же голевых передач.
Популярное сейчас
- Президент Альянса: Снимаемся с Первой лиги. Матч против Металлиста был последней каплей
- Жозе Моуриньо хочет пригласить Романа Яремчука в Рому
- Возраст ветерана. Сегодня день рождения отмечает Евгений Хачериди
- Вольфсбург подписал двух братьев из Ман Сити, один из них - лидер Германии U-21 и чемпион Европы
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском
Новости по теме
- 12:45 Прогнозы на футбол Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 06.04.21
- 19:53 Зарубежные Потери Боруссии и Севильи накануне поединка ЛЧ. Терзич обещает иную интенсивность игры
- 19:57 Зарубежные Боруссия имеет три потери накануне центрального матча тура с Баварией