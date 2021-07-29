Герта хочет подписать контракт с Боатенгом

"Герта" включилась в борьбу за экс-защитника "Баварии" Жерома Боатенга, пишет Николо Скира. Еще одним претендентом на игрока является "Севилья".

Оба клуба предлагают немцу контракт по схеме 2+1. У "нервионцев" есть преимущество за счет того, что они будут выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Боатенг отыграл за "Баварию" 10 лет. Сейчас 32-летний центрбек пребывает в статусе свободного агента.