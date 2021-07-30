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Клопп: Ливерпуль хочет подписать полузащитника мёнхенгладбахской Боруссии, но у клуба нет денег

Германия
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24-летний футболист неплохо проявил себя в минувшем сезоне

Клопп: Ливерпуль хочет подписать полузащитника мёнхенгладбахской Боруссии, но у клуба нет денег

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мёнхенгладбахской "Боруссии" Флориан Нойхаус, по всей видимости, не перейдёт в "Ливерпуль" в это трансферное окно.

По информации Sport1.de, видеть 24-летнего футболиста в своей команде хочет лично главный тренер красных Юрген Клопп. Однако переходу мешают два фактора. Во-первых, у мерсисайдцев укомплектована средняя линия, а во-вторых, у клуба нет необходимых € 40 млн, чтобы приобрести немца.

В прошлом сезоне хавбек провёл 45 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Ливерпуль Флориан Нойхаус
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