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Матч Баварии в Кубке Германии перенесен из-за карантинных мер

Германия
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Матч Баварии в Кубке Германии перенесен из-за карантинных мер

Бавария

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Матч первого раунда Кубка Германии между мюнхенской "Баварией" и бременским "Бремером" из 5-го дивизиона перенесен на неопределенный срок.

Поединок был запланирован на пятницу, 6 августа, однако его отменили из-за назначенных карантинных мер для принимающей стороны.

Как сообщает пресс-служба "Баварии", новую дату проведения матча Немецкий футбольный союз постарается согласовать с боссами клубов уже в ближайшее время.

Ввиду нахождения обоих клубов в разных корзинах, жеребьевка второго раунда турнира также должна быть перенесена.

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В статье: Бавария (Мюнхен) кубок Германии
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Источник:
Бавария

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