Матч Баварии в Кубке Германии перенесен из-за карантинных мер

Матч первого раунда Кубка Германии между мюнхенской "Баварией" и бременским "Бремером" из 5-го дивизиона перенесен на неопределенный срок.

Поединок был запланирован на пятницу, 6 августа, однако его отменили из-за назначенных карантинных мер для принимающей стороны.

Как сообщает пресс-служба "Баварии", новую дату проведения матча Немецкий футбольный союз постарается согласовать с боссами клубов уже в ближайшее время.

Ввиду нахождения обоих клубов в разных корзинах, жеребьевка второго раунда турнира также должна быть перенесена.