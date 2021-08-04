Бавария продлит ключевого игрока

Джошуа Киммих подпишет новое соглашение с “Баварией”. Новое соглашение рассчитано до 2026 года.

Немецкая газета Bild сообщает, что Джошуа продлит существующий контракт еще на 3 года. Текущее соглашение рассчитано до 2023 года.

Сегодня летом мюнхенский клуб бесплатно покинуло двое защитников: Давид Алаба и Жером Боатенг. Один присоединился к мадридскому “Реалу”, а второй в процессе переговоров с “Севильей” и “Гертой”

Все ещё нет новостей по продлению Леона Горецки, соглашение которого истечет уже следующим летом. Футболист может повторить участь Давида Алабы и бесплатно уйти, если клуб в срочном порядке не займется его контрактом.

В прошлом сезоне немецкий универсал провел за “Баварию” 39 игр, забил 6 голов и отдал 14 голевых передач.