Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария продлит ключевого игрока
Мюнхенский клуб не хочет больше отпускать игроков бесплатно
Фото: goal.com / Автор: неизвестен
Джошуа Киммих подпишет новое соглашение с “Баварией”. Новое соглашение рассчитано до 2026 года.
Немецкая газета Bild сообщает, что Джошуа продлит существующий контракт еще на 3 года. Текущее соглашение рассчитано до 2023 года.
Сегодня летом мюнхенский клуб бесплатно покинуло двое защитников: Давид Алаба и Жером Боатенг. Один присоединился к мадридскому “Реалу”, а второй в процессе переговоров с “Севильей” и “Гертой”
Все ещё нет новостей по продлению Леона Горецки, соглашение которого истечет уже следующим летом. Футболист может повторить участь Давида Алабы и бесплатно уйти, если клуб в срочном порядке не займется его контрактом.
В прошлом сезоне немецкий универсал провел за “Баварию” 39 игр, забил 6 голов и отдал 14 голевых передач.
Популярное сейчас
- СМИ: Луческу перенес операцию в Киеве
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай лидирует, Украина поднимается почти на 30 позиций
- Официально: Рух уволил главного тренера
- Официально: Астон Вилла оформила переход лидера Байера
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО