  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Форвард Милана близок к переезду в Бундеслигу
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Милана близок к переезду в Бундеслигу

Германия
(1 голосов)

Новое пристанище в Германии

Форвард Милана близок к переезду в Бундеслигу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

21-летний нападающий "Милана" Йенс Петтер Хауге перейдет в "Айнтрахт" на правах аренды с обязательным правом выкупа – об этом сообщает портал Football Italia.

Немцы приобретут игрока за 12 миллионов евро в конце сезона-2021/22. По информации Sky Sport Italia и Calciomercato, все детали сделки уже улажены, впоследствии Хауге подпишет контракт до 2026 года.

Напомним, Йенс Петтер перешел в стан "россонери" в 2020 году из норвежского клуба "Буде-Глимт" за 4 миллиона евро. В своем первом сезоне за "Милан" в Серии А он провел 24 матча и забил 5 голов.

Читайте такжеЭриксен вернулся в расположение Интера

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Милан Йенс Хауге
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dagop33
05.08.2021 в 13:07
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...