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Форвард Милана близок к переезду в Бундеслигу
Новое пристанище в Германии
Getty Images / Global Images Ukraine
21-летний нападающий "Милана" Йенс Петтер Хауге перейдет в "Айнтрахт" на правах аренды с обязательным правом выкупа – об этом сообщает портал Football Italia.
Немцы приобретут игрока за 12 миллионов евро в конце сезона-2021/22. По информации Sky Sport Italia и Calciomercato, все детали сделки уже улажены, впоследствии Хауге подпишет контракт до 2026 года.
Напомним, Йенс Петтер перешел в стан "россонери" в 2020 году из норвежского клуба "Буде-Глимт" за 4 миллиона евро. В своем первом сезоне за "Милан" в Серии А он провел 24 матча и забил 5 голов.
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