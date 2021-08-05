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Сын Михаэля Баллака погиб в результате аварии на квадроцикле

Германия
(2 голосов)

Жуткие новости.

Сын Михаэля Баллака погиб в результате аварии на квадроцикле

Instagram @michaelballackofficial

UA-Футбол
Новина українською

Португальские СМИ сообщают, что сын экс-футболиста "Баварии", "Челси" и сборной Германии Михаэля Баллака погиб в возрасте 18 лет.

Эмилион катался на квадроцикле недалеко от дома на полуострове Троя, который его отец купил еще во времена активной карьеры.

Молодой человек накануне опубликовал фото заходящего солнца и красивых пейзажей в своих социальных сетях.

Троя - популярный курорт в Португалии и родина Жозе Моуринью.

Сообщается, что авария произошла недалеко от многоэтажного дома - квадроцикл перевернулся и придавил жертву.

Михаэль Баллак закончил карьеру в 2012-м году, успев поиграть за "Кайзерслаутерн", "Байер", "Баварию" и "Челси".

Также футболист провел 98 матчей за национальную сборную Германии.

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В статье: Михаэль Баллак Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
05.08.2021 в 17:17
Соболезнования.
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