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Сын Михаэля Баллака погиб в результате аварии на квадроцикле
Жуткие новости.
Instagram @michaelballackofficial
Португальские СМИ сообщают, что сын экс-футболиста "Баварии", "Челси" и сборной Германии Михаэля Баллака погиб в возрасте 18 лет.
Эмилион катался на квадроцикле недалеко от дома на полуострове Троя, который его отец купил еще во времена активной карьеры.
Молодой человек накануне опубликовал фото заходящего солнца и красивых пейзажей в своих социальных сетях.
Троя - популярный курорт в Португалии и родина Жозе Моуринью.
Сообщается, что авария произошла недалеко от многоэтажного дома - квадроцикл перевернулся и придавил жертву.
Михаэль Баллак закончил карьеру в 2012-м году, успев поиграть за "Кайзерслаутерн", "Байер", "Баварию" и "Челси".
Также футболист провел 98 матчей за национальную сборную Германии.
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