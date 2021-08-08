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Кан: Цель Баварии - взять 10-й титул подряд, раньше это не удавалось никому
Цель мюнхенцев - оставаться в топ-4 лучших клубов Европы
Бывший голкипер, а ныне председатель правления мюнхенской "Баварии" Оливер Кан поделился мыслями насчет перспектив команды.
"Наша цель – выиграть 10-й титул подряд, чего раньше не удавалось ни одному клубу из высших лиг. Мы также хотим взять Кубок Германии и оказаться в первых рядах в Лиге чемпионов. При этом нельзя ничего планировать – травмы играют роль, что мы видели в случае с Левандовским против "ПСЖ".
Наша цель – оставаться в топ-4 лучших клубов Европы. За последнее десятилетие нам удалось войти в число лучших в Европе. Так почему мы должны отходить от этой цели?" – рассказал Кан.
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