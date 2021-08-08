  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария не вела переговоры по Месси - для клуба это невообразимые суммы
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария не вела переговоры по Месси - для клуба это невообразимые суммы

Германия
(1 голосов)

Об этом заявил спортивный директор мюнхенцев

Бавария не вела переговоры по Месси - для клуба это невообразимые суммы

Новина українською

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич прокомментировал уход Лео Месси из каталонской "Барселоны".

"Я вчера говорил со своим другом Йенсом Йеремисом, и он сказал: "Слушай, если бы удалось увидеть Месси на тренировке, это было бы нечто".

Читайте такжеОтец Месси получил от ПСЖ контракт для Лионеля

К сожалению, это невозможно. Мы не вели переговоров, но для "Баварии" суммы, о которых я слышал, невообразимы", – сказал Салихамиджич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Хасан Салихамиджич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Bayern & Germany

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...