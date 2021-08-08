Бавария не вела переговоры по Месси - для клуба это невообразимые суммы

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич прокомментировал уход Лео Месси из каталонской "Барселоны".

"Я вчера говорил со своим другом Йенсом Йеремисом, и он сказал: "Слушай, если бы удалось увидеть Месси на тренировке, это было бы нечто".