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Бавария не вела переговоры по Месси - для клуба это невообразимые суммы
Об этом заявил спортивный директор мюнхенцев
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич прокомментировал уход Лео Месси из каталонской "Барселоны".
"Я вчера говорил со своим другом Йенсом Йеремисом, и он сказал: "Слушай, если бы удалось увидеть Месси на тренировке, это было бы нечто".
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К сожалению, это невозможно. Мы не вели переговоров, но для "Баварии" суммы, о которых я слышал, невообразимы", – сказал Салихамиджич.
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Источник:Twitter Bayern & Germany
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