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"Иначе мы были бы просто любителями". Спортивный директор Баварии – об интересе к Холанду
Эрлинг интересен всем
Getty Images / Global Images Ukraine
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что мюнхенский клуб заинтересован в услугах форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Цитирует функционера Sport1.de.
"Холанд – один из лучших футболистов, отличный парень. Он игрок Дортмунда. Мы следим за ним. Иначе мы были бы просто любителями".
Холанд переехал в Дортмунд из "Ред Булл Зальцбург" в январе прошлого года. Контракт норвежского исполнителя со "шмелями" истекает в середине 2024-го. В сезоне-2020/21 Эрлинг сыграл за "Боруссию" 40 матчей (40 голов и 11 ассистов).
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