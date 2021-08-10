"Я сам играл за них в 39". Лотар Маттеус хочет видеть 38-летнего Рибери в топ-клубе

Бывший игрок "Баварии" и национальной сборной Германии Лотар Маттеус считает, что мюнхенцам стоит вернуть 38-летнего вингера Франка Рибери. Он написал об этом в своей колонке на Sky.

"Если "Бавария" не сможет найти вингера, которого они хотят, но не могут подписать, я бы точно рассмотрел возможность подписания годичного контракта с Франком Рибери. Я тоже выступал за "Баварию", когда мне было 39 лет".