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"Я сам играл за них в 39". Лотар Маттеус хочет видеть 38-летнего Рибери в топ-клубе

Германия
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В немецком гранде

"Я сам играл за них в 39". Лотар Маттеус хочет видеть 38-летнего Рибери в топ-клубе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Баварии" и национальной сборной Германии Лотар Маттеус считает, что мюнхенцам стоит вернуть 38-летнего вингера Франка Рибери. Он написал об этом в своей колонке на Sky.

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"Если "Бавария" не сможет найти вингера, которого они хотят, но не могут подписать, я бы точно рассмотрел возможность подписания годичного контракта с Франком Рибери. Я тоже выступал за "Баварию", когда мне было 39 лет".

"Понятно, что ты не сможешь сыграть два матча по 90 минут в неделю. Тем не менее, Франк все еще в хороших кондициях, еще это был бы большой плюс для раздевалки команды. Он провел 29 матчей в Серии А и может хорошо сыграть в Бундеслиге. Болельщики "Баварии" были бы счастливы увидеть Франка в футболке своего любимого клуба".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лотар Маттеус Франк Рибери
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Источник:
Sky Sport De

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