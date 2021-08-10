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"Я сам играл за них в 39". Лотар Маттеус хочет видеть 38-летнего Рибери в топ-клубе
В немецком гранде
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший игрок "Баварии" и национальной сборной Германии Лотар Маттеус считает, что мюнхенцам стоит вернуть 38-летнего вингера Франка Рибери. Он написал об этом в своей колонке на Sky.
"Если "Бавария" не сможет найти вингера, которого они хотят, но не могут подписать, я бы точно рассмотрел возможность подписания годичного контракта с Франком Рибери. Я тоже выступал за "Баварию", когда мне было 39 лет".
"Понятно, что ты не сможешь сыграть два матча по 90 минут в неделю. Тем не менее, Франк все еще в хороших кондициях, еще это был бы большой плюс для раздевалки команды. Он провел 29 матчей в Серии А и может хорошо сыграть в Бундеслиге. Болельщики "Баварии" были бы счастливы увидеть Франка в футболке своего любимого клуба".
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