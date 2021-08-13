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Павар пропустит около месяца из-за травмы лодыжки
Защитник, скорее всего, не поможет национальной сборной Франции
Goal
Защитник "Баварии" Бенжамен Павар получил травму лодыжки на тренировке. Француз может пропустить как минимум три-четыре недели, пишет Kicker.
Его участие в трех отборочных матчах ЧМ-2022 в составе сборной Франции против Боснии и Герцеговины, Украины и Финляндии под вопросом.
Напомним, Франция сыграет с Украиной 4 сентября.
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