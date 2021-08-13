Боруссия Менхенгладбах - Бавария 1:1. Трудный старт чемпиона

Бундеслига, первый тур. Менхенгладбах, "Боруссия-Парк"

"Боруссия" М – "Бавария" 1:1

Голы: Плеа (10) – Левандовски (42)

"Боруссия": Зоммер – Скалли, Эльведи, Гинтер, Лайнер – Нойхаус (Бенеш, 90+1), Крамер – Вольф (Беннетс, 72), Штиндль, Херрманн (Хофманн, 64) – Плеа (Тюрам, 64)

"Бавария": Нойер – Дэвис, Зюле, Упамекано, Станишич (Сарр, 82) – Горецка, Киммих – Гнабри (Мусиала, 75), Мюллер (Чупо-Мотинг, 82), Сане (Коман, 75) – Левандовски

Предупреждения: Штиндль (57), Нойхаус (90)

Новый сезон Бундеслиги стартовал с выездного матча “Баварии” против “Боруссии” Менхенгладбах. Летом оба коллектива сменили тренеров – в Гладбах отправился Ади Хюттер, едва не зацепивший ЛЧ с “Айнтрахтом”, а чемпионы похитили главную молодую тренерскую звезду страны Юлиан Нагельсманна, который вместе с “РБ Лейпциг” был главным преследователем “рекордмайстера” в минувшей кампании.

Несмотря на смену полководцев, глобально в игре команд мало что поменялось, в том числе кадрово. Оба соперника вышли в стандартных 4-2-3-1, а из свежих лиц в старте мы увидели любимца Нагельсманна Дайо Упамекано в центре обороны. Ещё у Гладбаха слева в защите вышел 18-летний Джо Скалли, а его соперником по флангу был молодой Станишич, подменявший Павара.

В первой половине “Бавария” регулярно проваливалась при выходе из обороны, 7 раз потеряв мяч на своей половине. Безусловно, эти ошибки провоцировали хозяева своим прессингом. Особенно в этом плане был хорош капитан Ларс Штиндль, сыгравший важную роль в дебютном голе сезона. Дэвис пошёл в рискованный дриблинг в центре поля, его мгновенно обезвредил Лайнер, и транзитом через Херрманна и Штиндля мяч доставили Плеа, уверенно реализовавшего выхода один на один. Отмечаем гениальный ассист Штиндля в подкате (!).

У “Баварии” активней всего были Левандовски и юный Станишич. Роберт заставил Зоммера выручать команду после прострела с фланга, а Станишич дважды опасно подключался в штрафную, но Зоммер вновь был на месте. В итоге чемпион по делу отыгрался, но неожиданным образом. Левандовски удрал от Эльведи на угловом и хладнокровно положил свой первый мяч в сезоне. 7-й год подряд поляк забивает в дебютном туре.

Вторая половина началась с сумасшедшей активности Дэвиса, подсветив тот момент, что у Нагельсманна крайние защитники будут иметь ещё более радикальные атакующие роли. Сначала канадский бегун самостоятельно ворвался на рандеву с кипером Гладбаха, а через пару минут Альфонсо уже прорвался по левому краю и опасно прострелил на Левандовски. В обоих случаях Ян Зоммер продемонстрировал шикарную игру ногами, по-гандбольному отбив два сложных мяча. “Боруссия” ответила опасным ударом Штиндля. Вольф обокрал на фланге Станишича, отдав в центре и создав возможность для удара с линии штрафной для Штиндля – его удар в нижний угол отразил Нойер.

В последние 20 минут “Бавария” попёрла вперед за победой, но вместо этого просто обязана была пропускать. Свежий Тюрам имел три возможности, но забить не сумел. В первом эпизоде Маркусу не хватило одного размера ноги, чтобы замкнуть прострел Лайнера. В двух других ситуациях Тюраму помешал Упамекано. Пока Дайо явно не хватает чемпионского спокойствия – сначала он придержал Тюрама рукой в штрафной, но Маркус слишком демонстративно упал, а уже через пару минут Упамекано вновь на грани фола втоптал Тюрама в газон. Оба раза судейский свисток промолчал, и матч завершился справедливой ничьей.