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Зоммер помешал Левандовскому. Боруссия М - Бавария 1:1. Видео голов и обзор матча

Германия
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Смотреть видео обзор матча Боруссия Менхенгладбах - Бавария, чемпионат Германии, 13 августа

Зоммер помешал Левандовскому. Боруссия М - Бавария 1:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Боруссия Менхенгладбах - Бавария, что открывал первый тур немецкой Бундеслиги. Хозяева воспользовались тем, что защита мюнхенцев еще не привыкла играть без Давида Алабы и забили уже на 14-й минуте. А дальше на авансцену вышел герой Евро-2020 швейцарский голкипер Ян Зоммер. Он пропустил один гол от Роберта Левандовского, но еще много раз спасал свою команду.

Бундеслига, первый тур. Менхенгладбах, "Боруссия-Парк"

"Боруссия" М - "Бавария" 1:1

Голы: Плеа (10) - Левандовский (42)

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Ян Зоммер
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