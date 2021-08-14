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Зоммер помешал Левандовскому. Боруссия М - Бавария 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Боруссия Менхенгладбах - Бавария, чемпионат Германии, 13 августа
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Боруссия Менхенгладбах - Бавария, что открывал первый тур немецкой Бундеслиги. Хозяева воспользовались тем, что защита мюнхенцев еще не привыкла играть без Давида Алабы и забили уже на 14-й минуте. А дальше на авансцену вышел герой Евро-2020 швейцарский голкипер Ян Зоммер. Он пропустил один гол от Роберта Левандовского, но еще много раз спасал свою команду.
Бундеслига, первый тур. Менхенгладбах, "Боруссия-Парк"
"Боруссия" М - "Бавария" 1:1
Голы: Плеа (10) - Левандовский (42)
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