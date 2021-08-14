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Левандовский побил очередной рекорд Бундеслиги. На этот раз по голам подряд в первом туре

Германия
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Поляк продолжает удивлять

Левандовский побил очередной рекорд Бундеслиги. На этот раз по голам подряд в первом туре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем матче-открытии сезона 2021/2022 немецкой Бундеслиги между "Боруссией М" и "Баварией" в воротах команды из Менхенгладбаха отличился нападающий Роберт Левандовски. Для поляка этот гол стал седьмым подряд в первых турах чемпионата Германии.

Таким образом, он установил рекорд турнира. Последний раз форвард не отличался в первом туре Бундеслиги еще во времена его последнего сезона в дортмундской "Боруссии".

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Благодаря этому точному выстрелу мюнхенцы восстановили паритет во встрече. В итоге матч совершился со счетом 1:1.

Напомним, что в прошлом сезоне Роберт побил "вечный" рекорд Герда Мюллера, забив 41 гол за один розыгрыш Бундеслиги. В целом он отмечается не менее 22-х раз за чемпионат уже шесть раз подряд.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига
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