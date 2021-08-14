Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левандовский побил очередной рекорд Бундеслиги. На этот раз по голам подряд в первом туре
Поляк продолжает удивлять
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче-открытии сезона 2021/2022 немецкой Бундеслиги между "Боруссией М" и "Баварией" в воротах команды из Менхенгладбаха отличился нападающий Роберт Левандовски. Для поляка этот гол стал седьмым подряд в первых турах чемпионата Германии.
Таким образом, он установил рекорд турнира. Последний раз форвард не отличался в первом туре Бундеслиги еще во времена его последнего сезона в дортмундской "Боруссии".
Благодаря этому точному выстрелу мюнхенцы восстановили паритет во встрече. В итоге матч совершился со счетом 1:1.
Напомним, что в прошлом сезоне Роберт побил "вечный" рекорд Герда Мюллера, забив 41 гол за один розыгрыш Бундеслиги. В целом он отмечается не менее 22-х раз за чемпионат уже шесть раз подряд.
Популярное сейчас
- Шахтер догнал Динамо, Металлист 1925 расположился в середине. Таблица УПЛ 2021/22
- Интер - Динамо. Анонс и прогноз товарищеского матча на 14.08.2021
- Победа Шахтера, провал Арсенала, дебют Коваленко. Главные новости за 13 августа
- До трансферу Лукаку. Агент предлагал Челси подписать Левандовского
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО